Cezaevinde ikinci üniversiteden mezun oldu

4 çocuk babası Sadık Şehidoğlu, yatılı olarak ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra edebiyat bölümü istemesine rağmen öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni kazandı.

1972 yılından üniversiteden mezun olup Maliye Bakanlığında 30 yıl boyunca çeşitli görevlerde çalışan ve daire başkanı olarak emekli olan Şehidoğlu, karıştığı bir suç nedeniyle cezaevine girdi.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ'NÜ KAZANDI

Adana Açık Ceza İnfaz Kurumuna 2015’te gelen hükümlü, aynı yıl, içinde ukde kalan bölümü bitirmek için yeniden üniversite sınavına girdi. Cezaevindeyken hem Başsavcılığın hem de cezaevi idaresinin desteğiyle sınava çalışan Sadık Şehidoğlu, 66 yaşındayken çocukluktan beri hayali olan Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı.





4 YILDA MEZUN OLDU

Üniversite öğretimi boyunca ders saatlerine göre cezaevinden izinli çıkan hükümlü, bütünlemeye dahi kalmadan 4 yılda mezun oldu. İkinci üniversiteyi 70 yaşında bitiren Şehidoğlu, mezuniyet töreninde çocukları ve torunlarıyla kep atma mutluluğunu yaşadı.

EN ÇOK KİTAP OKUYAN HÜKÜMLÜ OLDU

Adana’dan önce bulunduğu cezaevinde ‘en çok kitap okuyan hükümlü’ olarak ödüllendirilen Sadık Şehidoğlu, cezasının kalan kısmını Denetimli Serbestlik yükümlülüğü altında çekiyor.

Cezaevindeki aldığı eğitimle yaptığı yağlı boya resimleri birçok yerde sergilenen ve dört duvar arasını fırsata çevirerek kurslara katılıp sürekli kendisini geliştiren Şehidoğlu, diğer hükümlülere de örnek oluyor.





"DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Hükümlülere umutlarını kaybetmemelerini ve eğitime yönelerek tahliye olduktan sonra suçtan uzak kalmalarını tavsiye eden Şehidoğlu, “Mahkum olmak dünyanın sonu değil. Cezaevinde olmak dezavantaj olabilir ama devletimizin sağladığı imkanları değerlendirip okumak, meslek sahibi olmak ve tahliye olunca kimseye muhtaç olmadan suçtan uzak durarak yaşayabilmek mümkün. Bu düşünceye göre hareket ederseniz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının tüm birimleri ve yetkilileri elinizden tutarak mümkün olan her türlü desteği sağlıyorlar, ilkokuldan üniversiteye okuma arzusu içinde olan herkese yardımcı oluyor. Cezaevindeki eğitim hayatım boyunca destek olan Başsavcılığımıza, cezaevi idaresine ve Adalet Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.