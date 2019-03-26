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Cezayir'de Genelkurmay Başkan Bouteflika'yı istifa ettirdi

Cezayir Genelkurmay Başkanı, cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanmasını istedi

AA | 26.03.2019 - 17:45..
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Cezayir'de haftalardır devam eden Abdülaziz Buteflika karşıtı gösteriler sonunda Genelkurmay Başkanı, Başkanlık koltuğunun artık boşaldığının duyurulmasını istedi.

Cezayir'de Genelkurmay Başkan Bouteflika'yı istifa ettirdi

BOUTEFLİKA DÖNEMİ SONA ERDİ

Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah'ın 45 gün süreyle başkanlık görevini yürüteceği açıklandı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve dört dönemdir yönetimde olan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın cumhurbaşkanlığı için bir kez daha aday olması ülke genelinde protesto gösterilerine neden oldu.Buteflika, 11 Mart'ta sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini duyurmuştu.

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