taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7669
Euro
7.3749
Altın
1645.26
Borsa
92934.85
Gram Altın
358.564
Bitcoin
49132.52

Cezayirli İslam bilimciden Ramazan ertelensin çıkışı

Almanya'da kadınların imamlık yaptığı caminin açılış projesinde yer alan Abdel-Hakim Ourghi, şimdi de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının ertelenmesini istedi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Cezayirli İslam bilimciden Ramazan ertelensin çıkışı

Almanya, İslamiyet'i yeniden şekillendirmek için elinden gelen tüm fırsatları değerlendiriyor.

Geçtiğimiz aylarda, kendilerini Liberal İslam'ın temsilcileri olarak tanıtan ve devletten destek alan bir grubun girişimiyle ülkede, kadınların imamlık yaptığı caminin açılışı yapıldı.

KADIN - ERKEK AYNI SAFTA

Kadınları ve erkeklerin bir arada namaz kıldığı camide çekilen görüntüler, İslam dünyasında tepkilere neden oldu.

Amerika'nın Suudi Arabistan üzerinden Arap ülkelerine yaymak istediği Ilımlı İslam projesiyle Avrupa'da başlatılan bu girişimler, İslamiyet'e yönelik eş zamanlı saldırılar olarak değerlendirildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkelerde paniğe neden olurken, Almanya'da bu durum üzerinden Müslümanların kafasını karıştırmak isteyenler yeniden ortaya çıktı.

Cezayirli İslam bilimciden Ramazan ertelensin çıkışı

"RAMAZAN ERTELENSİN, ORUÇ TUTULMASIN"

Kadınların imamlık yaptığı caminin açılış projesinin önde gelen isimlerinden biri olan Abdel-Hakim Ourghi, Ramazan ayının ertelenmesini istedi.

Müslümanların Ramazan ayında sürekli toplu halde bir araya gelerek ibadet ettiğini söyleyen Ourghi, salgın nedeniyle Ramazan ayının ileri bir aya ertelenmesinin insanlık için iyi olacağını savundu.

Cezayir asıllı Ourghi'nin bu açıklamaları, Alman medyası tarafından köpürtüldü.

Ülkede yayın yapan Die Welt gazetesi, Ramazan'ın ertelenmesi yönünde gelen talebi, okuyucularına büyük puntolarla okuttu.

Cezayirli İslam bilimciden Ramazan ertelensin çıkışı

Cezayirli İslam bilimciden Ramazan ertelensin çıkışı

Cezayirli İslam bilimciden Ramazan ertelensin çıkışı

Cezayirli İslam bilimciden Ramazan ertelensin çıkışı

İlginizi Çekebilir
İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla devriye faaliyetinin yürütüldüğünü duyurdu.
Avrupa'ya hayal kırıklığı diyen başkan istifa etti
Avrupa Araştırma Merkezi Başkanı Mauro Ferrari, "AB'nin büyük destekçisiydim, ancak koronavirüs krizi görüşlerimi tümüyle değiştirdi" dedi.
İran'da koronadan ölenlerin sayısı 4 bin 3'e çıktı
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 3'e yükseldi.
Fransa'da sağlık çalışanlarına kalitesiz önlük veriliyor
Fransa'da koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına verilen ekipmanların kalitesizliği, gözler önüne serildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
811
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
337
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
303
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
370
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
201
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
375
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
239
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir