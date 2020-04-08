Cezayirli İslam bilimciden Ramazan ertelensin çıkışı

Almanya, İslamiyet'i yeniden şekillendirmek için elinden gelen tüm fırsatları değerlendiriyor.

Geçtiğimiz aylarda, kendilerini Liberal İslam'ın temsilcileri olarak tanıtan ve devletten destek alan bir grubun girişimiyle ülkede, kadınların imamlık yaptığı caminin açılışı yapıldı.

KADIN - ERKEK AYNI SAFTA

Kadınları ve erkeklerin bir arada namaz kıldığı camide çekilen görüntüler, İslam dünyasında tepkilere neden oldu.

Amerika'nın Suudi Arabistan üzerinden Arap ülkelerine yaymak istediği Ilımlı İslam projesiyle Avrupa'da başlatılan bu girişimler, İslamiyet'e yönelik eş zamanlı saldırılar olarak değerlendirildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkelerde paniğe neden olurken, Almanya'da bu durum üzerinden Müslümanların kafasını karıştırmak isteyenler yeniden ortaya çıktı.

"RAMAZAN ERTELENSİN, ORUÇ TUTULMASIN"

Kadınların imamlık yaptığı caminin açılış projesinin önde gelen isimlerinden biri olan Abdel-Hakim Ourghi, Ramazan ayının ertelenmesini istedi.

Müslümanların Ramazan ayında sürekli toplu halde bir araya gelerek ibadet ettiğini söyleyen Ourghi, salgın nedeniyle Ramazan ayının ileri bir aya ertelenmesinin insanlık için iyi olacağını savundu.

Cezayir asıllı Ourghi'nin bu açıklamaları, Alman medyası tarafından köpürtüldü.

Ülkede yayın yapan Die Welt gazetesi, Ramazan'ın ertelenmesi yönünde gelen talebi, okuyucularına büyük puntolarla okuttu.