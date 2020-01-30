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Chloe Loughnan estetiğe karşı

Hiç estetik yaptırmadığını söyleyen Chloe Loughnan, asla da yaptırmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 08:22..
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Ünlü popçu Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliği biten Chloe Loughnan, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Chloe Loughnan estetiğe karşı

"İLK DEFA DUYDUM"

Yüzünde şişlikler olduğu ve buna yaptırdığı estetiklerin yol açtığı haberleriyle gündeme gelen Loughnan, “Ne zaman şişmiş yüzüm? İlk defa duyuyorum bunu. Daha 27 yaşındayım. Hiç estetik yaptırmadım, yaptırmayı da düşünmüyorum.” dedi.

"RAHATSIZ OLMUYORUM"

Chloe Loughnan, Ortaç’la ilgili soruların kendisini rahatsız edip etmediği sorusunu da şöyle yanıtladı: “Rahatsız etmiyor ama söylenecek bir şey yok. Ne diyeyim ki? Ben çıkan haberlerle de çok ilgilenmiyorum. Hayatımı yaşıyorum.”

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