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Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğin ardından boşandığı Chloe Loughnan için “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim" sözlerine Chloe'den yanıt geldi.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 08:40..
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Ünlü popçu Serdar Ortaç, 5 yıllık evliliğin ardından Ağustos 2019’da boşandığı Chloe Loughnan için yaptığı açıklamayla tepki topladı.

Popçu “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Bir yılda bitecek. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” dedi. Bu rakamın 1 milyon TL olduğu iddiasına yorum yapmadı.

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Serdar Ortaç’a tepk gösteren kadınlar, Ortaç’a özetle şöyle yazdı: “Eski eşinden hizmetli gibi bahsetmen hiç yakışmadı.”

"ONUN HİZMETLİSİ DEĞİLDİM"

İrlanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Chloe Loughan ise Serdar Ortaç’ın açıklamasını ‘talihsizlik’ olarak yorumladı. “Üzüldüm. Hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım” dedi.

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

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