CHP'li Taş'ın Öcalan posteri önündeki fotoğrafı ortaya çıktı

Alper Taş'ın, Kandil’de PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterlerinin önünde, bölücü örgüt üyelerine konuşma yaptığı ortaya çıktı.

4 YIL SONRA ARKADAKİ POSTER DEĞİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve İyi Parti'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan Taş, aradan geçen 4 yılın ardından bu kez de Meral Akşener'in posteri önünde seçim çalışmalarına devam ediyor.

"HDP SEÇMENİ TAŞ'I DESTEKLEYECEK"

Öte yandan Alper Taş'a HDP'den de destek geldi.

HDP'den yapılan açıklamada, "Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni, Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir." ifadelerine yer verildi.