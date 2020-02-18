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CHP: Asgari ücrette son sıralardayız

CHP'li Veli Ağbaba, asgari ücrete 2020 için yüzde 15'lik zam yapıldığını buna rağmen Türkiye'nin, AB üyesi ülkeler arasında asgari ücret sıralamasında son sıralarda kaldığını savundu.

AA | 18.02.2020 - 13:30..
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CHP: Asgari ücrette son sıralardayız

CHP: Asgari ücrette son sıralardayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı açıklamasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, 2020'ye ilişkin açıklamasında, mevcut brüt 2 bin 943 lira ve net 2 bin 324 lira asgari ücretin, AB üyesi ülkelere kıyasla çok iyi bir seviyede olduğunu belirttiğini hatırlattı.

TÜRKİYE SONDAN ÜÇÜNCÜ SIRADA

Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2020 yılı AB üyesi brüt asgari ücret verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl olduğu gibi 2020'de de son sıralardaki yerini korumaya devam ettiğini savunan Ağbaba, asgari ücretin uygulandığı 23 AB üyesi ülke arasında Türkiye'nin, 2 bin 943 lira brüt ücret ile 21'inci sıra ile sondan üçüncü ülke konumunda olduğunu aktardı.

Ağbaba, "İki yıla yakındır süren ekonomik kriz ve krize bağlı olarak artan döviz kurları, Türkiye'yi AB üyesi ülkeleri arasında asgari ücret noktasında sürekli olarak geri bir seviyede tutmaktadır." ifadesine yer verdi.

BULGARİSTAN VE LETONYA'YI GEÇTİK

Türkiye 448 euroluk yeni asgari ücretle sadece Letonya ve Bulgaristan'ı geride bırakabildi. Asgari ücret Letonya'da 430 euro, Bulgaristan'da 312 euro oldu.

Asgari ücrette Türkiye ile AB karşılaştırması

CHP: Asgari ücrette son sıralardayız

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