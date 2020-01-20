taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9173
Euro
6.562
Altın
1560.59
Borsa
122751.12
Gram Altın
296.723
Bitcoin
51284.67

CHP erken seçime hazır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, her an seçime gidilecek gibi hazır olduklarını dile getirdi.

AA & Ensonhaber | 20.01.2020 - 14:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Siyasetin gündeminde erken seçim var.

İYİ PARTİ TARİH VERDİ

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?" diye sordu. Bu sözler kulisleri hareketlendirdi.

HÜKÜMET ERKEN SEÇİM YOK DEDİ

Erken seçim olacağına dair farklı iddialar ortaya atılırken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak erken seçimin gündemde olmadığını söyledi.

CHP: BİZ HAZIRIZ

Konuyla ilgili son açıklama CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Sözcüsü, erken seçime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karar vereceğini söyledi.

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözlerini hatırlatarak "Biz her an seçime gidilecek gibi hazırız" dedi.

CHP erken seçime hazır

İlginizi Çekebilir
YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin ve Azez'e saldırı: 2 ölü
Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'inci yıl dönümünde, Afrin ve Azez ilçe merkezlerine saldırdı, 1'i çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi.
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir'de saklandıkları evde yakalandı. İkisi de gözaltına alındı.
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar çıktı
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada 6 sanığa, 2 yıl birer ay ile 6 yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Rumlar, Türkiye Doğu Akdeniz için saldırıyor
Türkiye, Kıbrıs'ın güneyindeki G Bölgesi'nde sondaj faaliyetlerine başladı. Bundan rahatsız olan Rumlar ise Türkiye için 'korsan' ifadesini kullandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

204
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

119
Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

563
Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

107
4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

97
Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

116
Rıza Çalımbaylı Sivasspor zirveye iyice yerleşti

Rıza Çalımbaylı Sivasspor zirveye iyice yerleşti

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir