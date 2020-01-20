CHP erken seçime hazır

Siyasetin gündeminde erken seçim var.

İYİ PARTİ TARİH VERDİ

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?" diye sordu. Bu sözler kulisleri hareketlendirdi.

HÜKÜMET ERKEN SEÇİM YOK DEDİ

Erken seçim olacağına dair farklı iddialar ortaya atılırken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak erken seçimin gündemde olmadığını söyledi.

CHP: BİZ HAZIRIZ

Konuyla ilgili son açıklama CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Sözcüsü, erken seçime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karar vereceğini söyledi.

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözlerini hatırlatarak "Biz her an seçime gidilecek gibi hazırız" dedi.