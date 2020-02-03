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CHP Erzurum kongresi karıştı

CHP Erzurum İl Kongresi'nde arbede yaşandı. CHP İl Başkan adayı, saldırganlardan salon dışına çıkarılarak kurtarıldı.

DHA | 03.02.2020 - 17:48..
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CHP Erzurum İl Kongresi, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirildi.

Gazeteci Orhan Bozkurt ile Bülent Oğuz'un başkan adaylığı için yarıştığı seçimde, divan başkanlığını CHP Mersin Milletvekili Mürsel Alban yaptı.

Seçim öncesi kürsüye çıkarak bir konuşma yapmak isteyen Bozkurt, salonda bulunan bazı partililer tarafından konuşturulmak istenmedi.

Bu kişilere, "Siz kimsiniz, delege ve partili bile değilsiniz" diyen Bozkurt'a tepki gösteren 15-20 kişilik grup, saldırıya geçti.

BAŞKAN ADAYI SALONDAN ÇIKARILARAK KURTARILDI

Salonda yaşanan arbede sırasında araya girenler, başkan adayı Bozkurt'u salon dışına çıkardı. Saldırı anında Bozkurt'un eşi Merve Bozkurt, yere düşererek ayağını burktu. Salonda yaşanan arbede, araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı. Olayların sona ermesinden sonra yapılan seçimde CHP İl Başkanlığını, 55 oyla Bülent Oğuz kazandı.

"DİVAN BAŞKANI TARAF TUTTU"

Seçimde 50 delegenin oyunu alan Bozkurt, olaylar sebebiyle 10-15 delegenin korkarak salondan ayrıldığını belirtti. Seçim öncesi şahsına yönelik tehditler olduğunu söyleyen Bozkurt, "Kongre salonu biraz gergindi. Birinci konuşmalar yapıldı, ikinci kez kürsüye çıktığımda karşılıklı sataşmalar oldu. Bir anda organize bir şekilde 20-30 kişi üzerime yürümeye çalıştı. Delegeler araya girerek beni salondan çıkardı. Dakikalarca yangın merdiveninde bekledim. Divan başkanının tarafgir tutumu da dikkat çekiciydi." dedi.

Erzurum'da CHP kongresinde arbede -2

"DELEGELER KORKUP SALONDAN AYRILDI"

Konuşması sırasında her türlü hakarete maruz kaldığını ifade eden Bozkurt, linç girişiminden kurtulduklarını söyledi. Normalde 121 delegenin oy kullanacağı seçimde kendisine 50 oy diğer adaya da 55 oy çıktığını anlatan Bozkurt, 10-15 delegenin oy kullanmadan salondan ayrıldığını söyledi. Bozkurt, "Delegeler yaşananlardan dolayı korkup gitmişler. Böylesi bir ortamda demokrasi yarışı olur mu? Seçim Kurulu nezdinde dilekçemi vereceğim. Benim, eşimin, delge arkadaşlarımın can güvenliği yoktu. Tehditle yapılan seçim ne kadar demokratik olur? Genel merkez nezdinde de girişimlerde bulunacağım. Biz CHP'yi bir yerlere taşımak isterken karşılaştığımız muamele çok üzücü." diye konuştu.

Erzurum'da CHP kongresinde arbede -1

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