CHP Genel Merkezi önünde Hain Kemal sloganları
CHP Genel Merkezi önünde toplanan CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. CHP'liler, "Hain Kemal" sloganı attı.
CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği 2023'teki 38. Olağan Kurultay ile 8 Ekim 2023 tarihindeki İstanbul İl Kongresi hakkında mutlak butlan kararı verildi.
Kararın ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve görevden uzaklaştırılan yönetimi partilileri genel merkezin önüne davet etti.
Kararla birlikte eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 2023'teki Kurultay öncesindeki eski parti yönetimi göreve dönüyor.
KILIÇDAROĞLU ALEYHİNE SLOGAN ATILDI
Genel Merkez binası önünde toplanan partililer, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Partililer, "Hain Kemal" sloganları attı.
KILIÇDAROĞLU ARINMA ÇAĞRISI YAPTI
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dün yayınladığı videoda, CHP'ye arınma çağrısı yapmıştı.
CHP çevrelerinden, Kılıçdaroğlu'na, olası bir mutlak butlan kararı aleyhinde açıklama yapması çağrıları yapılıyordu.
Ancak Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman CHP çevrelerinden gelen talepler doğrultusunda beyanlarda bulunmadı.CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı