CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı

Aylardır beklenen gelişme gerçekleşti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada kritik gelişme yaşandı.

CHP mutlak butlan davasında karar çıktı.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Buna göre Özgür Özel ile parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi görevi devralacak.

Aynı zamanda CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.

İŞTE KARARDAKİ GEREKÇELER

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmesinde, CHP'nin kurultay ve kongre süreçlerinde delege iradesinin serbest şekilde oluşup oluşmadığına ilişkin iddialar ele alındı.

Mahkeme, dosyadaki çeşitli delilleri birlikte değerlendirerek parti içi seçim süreçlerinde demokratik işleyiş, eşitlik ilkesi ve serbest irade prensiplerinin zedelendiği kanaatine vardı.

Kararda, söz konusu usulsüzlük iddialarının yalnızca seçim sonucuna yönelik tartışmalarla sınırlı olmadığı, siyasi partilerin faaliyetlerinde uyulması gereken temel hukuk kuralları ve kamu düzeni açısından da önem taşıdığı belirtildi.

Bu gerekçelerle ilgili kurultay ve kongre kararlarının hukuki geçerliliğini yitirdiği değerlendirilirken, sonraki süreçte gerçekleştirilen organizasyonların da bu hukuki tartışmayı ortadan kaldırmadığı ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU DÜN VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 6 ay süren suskunluğunu bozarak bir video paylaşmıştı.

Parti yönetimi eleştiren ve bir kez daha yolsuzluk davalarını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da." ifadesini kullanmıştı

"CHP arınmalı" diyerek Genel Başkan Özgür Özel'i hedef alan Kılıçdaroğlu'nun videosunu partinin 22 milletvekili paylaşmıştı.

Özel ise Kılıçdaroğlu'nun videosuna yanıt vererek "Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. O laf bir ittifaka meydan okumak. O ittifak da şu, 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler." demişti.

CHP'DE KURULTAY DAVASI

Partinin 38. Olağan Kurultayı için usulsüzlük ve oylamaya hile karıştırma iddiasıyla açılan davada 12 isim sanık olarak yargılandı.

Bu isimler arasında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da var.

Eski genel başkan Kılıçdaroğlu dosyada mağdur olarak yer alıyordu.

Son duruşma 6 Mayıs'ta yapılmıştı.

