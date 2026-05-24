CHP genel merkezinden Özgür Özel'in fotoğrafı ve adı kaldırıldı
Saatler süren arbedenin ardından Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'ni terk ederken Kılıçdaroğlu'nun ekibi, Özel'in fotoğrafı ve adını binadan kaldırdı.
Türk siyaseti gergin günler yaşıyor...
CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının, tedbirli olarak alındığı belirtildi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖREVİ DEVRALMAYA HAZIRLANIYOR
Tahliye süreci ve taraflar arasındaki anlaşmazlık, partililer arasında arbedeye, kapıların kilitlenmesine ve polis müdahalesine yol açtı.
Genel Merkez önünde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
ÖZGÜR ÖZEL GENEL MERKEZDEN AYRILDI
Saatler süren arbedenin ardından binadan ayrılan Özgür Özel, "Geri gelmek üzere çıkıyorum." dedi.
Basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından binayı terk eden Özel, TBMM'ye doğru yürümeye başladı.Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
FOTOĞRAFI DUVARDAN KALDIRILDI
Özel'in genel merkezinden ayrılmasının ardından partinin genel başkanlarının fotoğrafının yer aldığı duvarda oynama yapıldı.
Binanın kontrolünü alan Kılıçdaroğlu destekçileri Özgür Özel'in fotoğrafını duvardan indirdi.
İSMİ DE SÖKÜLDÜ
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ekibi, Genel Merkez'in 12. katına gelerek Genel Başkan'ın makam odasındaki 'Özgür Özel' yazılı kapı tabelasını söktü.
Mutlan butlan kararının çıktığı gün genel merkeze gelen Özel destekçiler, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını duvardan indirmişti.
AFİŞİ İPLE KESİLDİ
Özgür Özel ve ekibinin genel merkezden çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Özel'in genel merkez binasında asılı afişinin iplerini keserek indirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün için genel merkeze giriş yapmayı planlamadığı belirtildi.