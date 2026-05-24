Polis CHP Genel Merkez'e girdi, Özel açıklama yaptı: Buradan çıkmayacağız

CHP Genel Merkezi'nde, mahkemenin partinin 2023'de gerçekleştirilen 38 Olağan Kurultayı'nı 'mutlak butlan' ilan eden kararın ardından tansiyon zirveye ulaştı.

Mahkeme kararıyla Özgür Özel ve yönetiminin görevi alınarak, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devredildi.

PARTİ OTOBÜSLERİYLE BARİKAT OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR

Sabah saatlerinden itibaren Genel Merkez önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Polis, binanın tahliyesi için harekete geçerken Özel yanlıları parti otobüslerini bina önüne çekerek fiziki engel oluşturmaya çalıştı.

Bazı minibüsler çekicilerle kaldırıldı.

VALİLİK, EMNİYET'E TAHLİYE TALİMATI VERDİ

Kılıçdaroğlu tarafının Genel Merkez'in tahliyesi için başvuruda bulunması üzerine Ankara Valiliği emniyete talimat verdi.

Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri, binaya giriş için harekete geçti.

ÖZEL TARAFI TAHLİYEYİ REDDETTİ

Özel destekçileri, binayı korumak için parti otobüslerini ve minibüsleri ön cepheye çekerek barikat oluşturdu, kapılara eşyalar yığdı ve girişleri engellemeye çalıştı.

Bazı görüntülerde parti üyelerinin hortum ve benzeri malzemelerle hazır beklediği görüldü.

Dışarıda ise iki taraf arasında arbede yaşandı.

"SON DERECE OLUMLU BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"

Genel Merkezi'ndeki gerginlik devam ederken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Emir, şu ifadeleri kaydetti:

"Bizim açımızdan son derece yararlı bir görüşme oldu. Usulüne göre icra tebligatı yapılması son derece önemlidir. Bunu Sayın Bakanımıza ilettik, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir başvurumuz olduğunu ilettik, Başsavcılığın şu anda sitesinde de Genel Başkan'ın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir."

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN POLİS MÜDAHALEYE BAŞLADI

"Olumlu geçti." denilen görüşmeden dakikalar sonra merkezde, mahkeme kararının uygulanması için polis tahliye operasyonu başlattı.

Özgür Özel destekçileri kapıları koltuk ve eşyalarla barikat kurarak polisi engellemeye çalışırken, Özel sosyal medya hesabından açıklama videosu yayımladı.

"BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ"

Yayımladığı videoda "Bir saldırı altındayız, buradan çıkmayacağız." diyen Özel, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabahın 7'sinde, hiçbirisi CHP'li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında arkada yürüyenlerin CHP'li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü.

Tekrar geldiler, daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Ve binaya girmek, gazla girmek, copla girmek, polisle birlikte girmek... Bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız."

"NE KADAR DAYANABİLİRİZ BİLMİYORUM"

“Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok ama delegenin oturduğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz dedik. Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler.



Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir.



Seçim sokakta, meydanda kazanılıyor. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz.”

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

“Kimse unutmasın; bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu; sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci meclisteki bir odayı kendine genel merkez kabul etti.



Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter, bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter.



Milletimizi sevenlerimizi buna tepki göstermeye, sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye'de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, genel merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum.



Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar.”