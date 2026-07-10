CHP İstanbul'da tedbir kararının devamına hükmedildi

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CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik, il başkanı seçilmişti.

Kongre sonrası, bazı delegelerin maddi menfaat karşılığında oy kullandığı, usulsüzlük ve irade fesadı iddiaları gündeme geldi.

Başvuru üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

GÜRSEL TEKİN GÖREVE GELDİ

Mahkeme, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla kongreyi ve alınan kararları tedbiren iptal etti.

Özgür Çelik ve yönetim görevden uzaklaştırdı.

Yerlerine Gürsel Tekin başkanlığında geçici bir yönetim atandı.

DAVANIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ

Gürsel Tekin ve heyeti, tedbir kararının devam etmesi nedeniyle fiilen görevini sürdürürken, bir gelişme yaşandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması talepli davanın duruşmasında, dava 16 Ekim'e ertelendi.