İspanya’da geleneksel boğa koşusu: 5 kişi yaralandı

Her ülkenin, her milletin kendi ait gelenekleri, çeşitli ritüelleri, adetleri olur.

Ancak bazıları var ki şaşırmamak elde olmuyor.

GELENEKSEL BOĞA KOŞUSU DÜZENLENDİ

İspanya'da da bunlara bir örnek olan 'geleneksel boğa koşusu' bu sene de düzenlendi.

8 gün süren festivalin daha ilk gününde bu yıl da renkli görüntüler ortaya çıktı.

San Fermin Festivali, her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında kutlanan, dünya çapında tanınıyor.

BOĞALARIN ÖNÜNDEN KOŞUYORLAR

Festivalin en dikkat çeken unsuru, sabah erken saatlerde boğaların dar sokaklardan arenaya koşturulduğu 'encierro'lardır.

Binlerce yerli ve yabancı katılımcı, beyaz giysiler ve kırmızı fularlarıyla boğaların önünde koşarak, adrenalin dolu bir gün geçirir.

İLK GÜNDEN 5 KİŞİ YARALANDI

Bugün gerçekleşen koşu sırasında 5 kişi yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Kalabalık sokaklarda boğaların arasında can havliyle koşan katılımcılar ise objektiflere yansıdı.

YARALANMALAR YAŞANABİLİYOR

Yetkililer her koşu için sahada hazır bulunuyor.

Çoğu yaralanma hafif olsa da, bazı vakalarda hastane tedavisi ve kısa süreli yatış gerekebiliyor.

TARİHTEN BUGÜNE 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu gelenek, 16. yüzyıla dayanan köklere sahiptir ancak her yıl yaralanma ve nadir de olsa ölüm vakalarıyla gündeme gelir.

Tarih boyunca boğa koşularında 16 kişi hayatını kaybetmiştir.