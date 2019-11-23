CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önce defalarca karşı karşıya gelen iki isim: Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce bir kez daha gündemde.

Yalnız bu defa tartışmanın daha sert geçeceği kesin.

KILIÇDAROĞLU O İSMİ BİLİYORUM DEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "Bir CHP'li Külliye'de Erdoğan'la CHP Genel Başkanlığı için görüştü" iddialarıyla ilgili geçtiğimiz gün İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında; o ismi bildiğini ama söyleyemeyeceğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu: Saray'a giden CHP'liyi biliyorum VİDEO

ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANLIĞINI ORTAYA KOYDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise; dün İzmir'de yaptığı konuşmada CHP'li biriyle görüşmediğini söyledi ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek Cumhurbaşkanlığı'nı ortaya koydu. CHP Genel Başkanı'nın ise aksi durumda Genel Başkanlık'tan istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan: Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum VİDEO

RAHMİ TURAN: O İSİM İNCE

Sözcü yazarı Rahmi Turan dün akşam Külliye'ye giden CHP'linin Muharrem İnce olduğunu ifade etti.

MUHARREM İNCE: KENDİMİ YAKARIM

CHP'li Barış Yarkadaş dün akşam CNN Türk'te; Muharrem İnce'nin görüşmeyle ilgili bir belge varsa Taksim Meydanı'ndan kendini yakacağını ifade ettiğini söyledi.

Muharrem İnce: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım VİDEO

CHP'DE NELER OLUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kesin bir dille yalanladı. Muharrem İnce çok sert bir şekilde yalanladı.

Kemal Kılıçdaroğlu o ismi biliyorum dedi. Yaşananlar gösteriyor ki; CHP'de yeni bir parti içi hesaplaşma söz konusu. İnce ismi şu anda ortalıkta olmasa da deneyimli siyasetçinin Cumhurbaşkanlığı ve CHP Genel Başkanlığı için iddiası sönmüş değil.

Kulislerde konuşulan Kılıçdaroğlu bu hamleyi kendi planladı. Bununla amaçladığı ise; Muharrem İnce adını CHP'nin gündeminden silmek.