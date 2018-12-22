CHP Mansur Yavaş'ın kazanacağından emin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Mansur Yavaş'ın adını açıklamıştı.

YAVAŞ: YÜZDE 52 İLE KAZANACAĞIM

Adaylığının açıklanmasının ardından art arda mesajlar paylaşan, iddialı açıklamalar yapan Mansur Yavaş, son açıklamasında "Yüzde 52 ile kazanacağım." demişti.

KILIÇDAROĞLU: ANKARA'DA YAVAŞ AÇIK ARA ÖNDE

Dün gazetecilere yerel seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ismini, yaptırdıkları anketlerle belirlediklerini söyledi, "Mansur Yavaş anketlerde açık ara önde." dedi.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul ve Ankara adaylarımız çok konuşuldu. Tüm adaylarımız için çok titiz bir çalışma yaptık. Anketler, eğilim yoklamaları yaptırdık. Üstelik anketleri tek bir şirkete de yaptırmadık. Ankara'da Mansur Yavaş ismi açık ara önde çıktı." ifadelerini kullandı.