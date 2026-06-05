CHP MYK, Kılıçdaroğlu önderliğinde ikinci kez toplandı

Şaibeli kurultay davası sonrası alınan mutlak butlan kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni MYK'yı belirlemişti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de ikinci kez toplandı. Parti içi kritik başlıkların ele alındığı toplantı, yoğun gündemiyle dikkat çekti.

İstinaf kararı sonrasında şekillenen MYK yapısının ikinci toplantısında, parti yönetiminin önümüzdeki döneme ilişkin adımları masaya yatırıldı.

GÜNDEMDE GRUP TOPLANTISI VE PARTİ İÇİ SÜREÇLER VAR

Toplantının ana başlıkları arasında salı günü gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı, kurulması planlanan diyalog heyeti ve parti içi disiplin süreçleri yer aldı.

Ayrıca 4-5 Kasım 2023 sonrası yapılan ihraçların iptaline ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından MYK’ya gönderilen yazının da değerlendirildiği öğrenildi. Parti yönetiminin yeni yol haritası üzerinde de duruldu.

MYK ÜYELERİ SUNUM YAPTI

Toplantıda MYK üyelerinin kendi sorumluluk alanlarına ilişkin sunumlar yaptığı, parti politikaları ve örgütsel çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN GRUP TOPLANTISI SORUSUNA “ELBETTE” YANITI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde konutundan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi?” sorusuna Kılıçdaroğlu’nun “Elbette” yanıtını verdiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu, daha önce aynı soruya “Umarım” şeklinde karşılık vermişti.