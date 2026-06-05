Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin grup toplantısında konuşmaya hazırlanıyor

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CHP'de mutlak butlan sonrası kavga sürüyor.

Özgür Özel ve ekibinin delegelere para verdiği ve bu sayede seçildiklerine karar veren mahkeme, mutlak butlan kararını onayladı.

Akabinde de Özel ve ekibi, görevden alındı.

Özel ve ekibinin görevden alınmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü.

CHP'de Kılıçdaroğlu ve Özel arasında, koltuk kavgası yaşanmaya başladı.

Mutlak butlan kararı sonrası iki başlılığın hüküm sürdüğü CHP'de, genel başkanlık ünvanı gibi CHP TBMM Grup Başkanlığı ünvanı da tartışma konusu.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ İTİRAZ ETTİ

Mutlak butlan kararının ardından CHP milletvekilleri arasında, CHP TBMM Grup Başkanlığı için oylama yapıldı ve Özgür Özel'in yeniden bu göreve seçildiği açıklandı.

Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, TBMM Başkanlığı nezdinde Özgür Özel'in grup başkanlığına itiraz etti.

Buna rağmen geçtiğimiz hafta Özgür Özel, grup toplantısında konuştu.

DÜN "UMARIM" BUGÜN "ELBETTE"

Dün ise gözler bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı.

Kılıçdaroğlu, dün kendisine mikrofon uzatılarak, "Haftaya grup toplantısında sizi mi göreceğiz?" diyen basın mensubuna "Umarım." yanıtını verdi.

CHP'de grup toplantısı krizi: Kılıçdaroğlu'ndan 'umarım' yanıtı

GENEL MERKEZE GELDİ

Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Konutundan çıkarken görüntülenen Kılıçdaroğlu, 'CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz?' sorusuna, "Elbette" yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını belirledi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye yanıt: Grup toplantısı talebimiz yok