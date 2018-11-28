CHP, Polatlı'da bulunan soğan depolarını gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen devlet, soğan üzerinden kriz ortamı oluşturmak isteyen stokçulara göz açtırmıyor.Yapılan baskınlarda çok sayıda soğan ve patates istifleri bulundu.

Stokçulara karşı alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Ankara’daki pazarlarda soğanın fiyatı 2,5 liraya düştü.

CHP: SOĞANI AĞLATMAYIN

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Soğanı ağlatmayın' animasyonunun ardından CHP'li vekiller stokçuları yerinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Orhan Sarıbal, Polatlı Ticaret Borsası mevkiinde bulunan soğan depolarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan soğan animasyonu VİDEO

CHP'Lİ SARIBAL: ÇİFTÇİYE TERÖRİST DEMEK YANLIŞTIR

Sarıbal, burada yaptığı açıklamada, “Hükümet başarısız tarım politikalarının faturasını çiftçiye çıkarmaktadır. Polatlı’da soğan stokçuluğu olmamıştır, zaten doğal bir depolama sistemi mevcuttur. Bunu stokçuluk olarak yansıtmak ve çiftçiye ‘terörist’ demek son derece yanlıştır. Aslolan hükümetin tarım politikalarının iflas ettiğidir.

Tarım ürünlerinde ithalatı çiftçi üzerinde bir baskı, tehdit unsuru olarak kullanan hükümetin tarım politikalarını kınıyoruz. Tarımsal üretimin her alanında maliyetler artmaktadır. Taban gübresi yüzde 140 zamlanmıştır. Diğer tarımsal girdiler aynı oranda artmıştır. Buna mukabil üretilen ürünün fiyatlarında artış olmamıştır. Tarım alanındaki tüm veriler çiftçilerin iflasa sürüklendiği yönündedir" diye konuştu.

CHP'Lİ KUŞOĞLU: KAÇAKÇILIK VE SPEKÜLATİF BİR ŞEY YOK

CHP'li Kuşoğlu da "Polatlı'da ceza alan tek bir çiftçi veya tüccar yok. Soğanın durumunu görüyorsunuz. Maalesef soğan hastalıklı ve sıkıntılar var. Burada gördüğünüz gibi hastalıklı soğanlar ayıklanmaya çalışılıyor. 25 seneden beri her yıl Polatlı'da depo edilen soğan hükümetin yanlış politikaları sonucu bugün pahalanmış durumda. Bununda üreticiye bir katkısı yok. Hepimizin sofralarının baştacı olan bu ürün maalesef hükümetin spekülatif amacıyla kullanılıyor. Yoksa ortada hükümetin söylediği gibi bir kaçakçılık ve spekülatif bir şey yok" diye konuştu.