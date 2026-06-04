CHP'de ihraçlar durduruldu

CHP'de yeniden yapılanma süreci devam ediyor.

Mutlak butlan kararı sonra genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, MYK listesini belirledi.

Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşması beklenirken bugün itibariyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı da belli oldu.

YDK BAŞKANI MAHİR POLAT OLDU

Mahir Polat, YDK toplantısında başkan olarak seçildi.

YDK Sekreterliği'ne Sezgin Kaya, Başkan Yardımcılığı'na ise Ahmet Ersen Özsoy getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİNDEKİ İHRAÇLAR İPTAL EDİLECEK

Yapılan toplantıda, Özgür Özel döneminde CHP’den yapılan tüm ihraçların iptal edilmesi yönünde karar alındı.

Kararda ayrıca önceki dönemde verilen disiplin cezalarının geçersiz sayılması da yer aldı.

YAZI MYK'YA İLETİLDİ

38. Olağan Kurultay'dan bu yana parti ile ilişiği kesilenlerin yeniden partiye alınmasına ilişkin yazı MYK'ya gönderildi.

Yazıya, Özel'e yakın isimler itiraz şerhi koyarken ihraç iptali kararının, yeni MYK tarafından onaylanması halinde çok sayıda ismin yeniden parti üyeliğine dönebileceği ifade edildi.

Öte yandan karar ile beraber partiye dönmesi beklenen isimlerden biri yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım.

Özgür Özel yönetimi ortaya çıkan skandalların ardından Yalım'ı ihraç etme konusunda geç kaldığı gerekçesi ile eleştirilirken bu karar ile Yalım'ın yeniden CHP üyesi olması gündemde.

GRUP TOPLANTISI YANITI: UMARIM

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısını ziyaret ettikten sonra kısa bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Hafta salı günü sizi grup toplantısında görecek miyiz?” sorusuna “Gayet iyiyiz. Umarım hep beraber" yanıtını verdi.