CHP'de Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve geri dönecek isimler

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstinaf mahkemesinden CHP hakkında çıkan karar, Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, partinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada mutlak butlan kararı vererek; kurultayı baştan itibaren hükümsüz saydı.

Bu kararla Özgür Özel ve yönetiminin görevi tedbiren sonlandırıldı.

KILIÇDAROĞLU VE ESKİ YÖNETİM GÖREVİ DEVRALACAK

Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetiminin görevi devralması yönünde hüküm verildi.

CHP PM'YE GERİ DÖNECEK İSİMLER

Buna göre Kılıçdaroğlu ile birlikte parti yönetimine geri dönmesi beklenen isimler netleşti.

Parti Meclisi'nde Özgür Özel'den önce yer alan isimler şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Hayırlı olsun