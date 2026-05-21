Mutlak butlan kararı çıktı: CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'na devrediliyor

CHP'nin şaibeli kurultay süreçlerine ilişkin davada sonuç çıktı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' parolası ile 2023 seçimlerinden sonra girdikleri parti içi yarışa şaibe bulaştı.

Delegeleri türlü hediye ve rüşvetlerle kendi taraflarına çektiklerine yönelik şikayetler üzerine adli süreç başladı.

Mutlak butlan kararı çıkması beklenen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğuna ilişkin davada duruşma süreci 15 Eylül 2025'te başladı.

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKTI

10 Kasım 2025'te Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında, davanın "konusuz kalması" sebebiyle "karar verilmesine yer olmadığına" dair karar verildi.

Mahkeme kararına itiraz eden davanın şikayetçileri Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, kararın iptali için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN CHP'NİN BAŞINA GEÇİYOR

Davaya ilişkin süreç tamamlanırken Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında butlan kararı verdi.

Mahkeme kararına göre CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi, parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştiği için kesin hükümsüz/mutlak butlanla sakat kabul edildi.

Karara göre kurultay iptal edilerek eski yönetim tedbiren yeniden görevlendirildi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek.

YAPILAN SEÇİM VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ GEÇERSİZ SAYILACAK

Seçilen yeni parti yönetimi düşecek ve hukuki durum kurultay öncesi döneme geri dönecek.

Kurultayda alınan kararlar, yapılan seçimler ve tüzük değişiklikleri tamamen geçersiz sayılacak.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı.

Daha önce İstanbul İl Kongresi davasında alınan 'kayyum' kararı ve sonrasında yaşananları hatırlatan Özgür Özel, partiyi asla teslim etmeyeceklerini belirtmişti.