CHP'den istifa eden Hakan Bilecen için AK Parti iddiası

CHP'de mutlak butlan sonrası karışıklık sürüyor.

Özgür Özel ve ekibinin görevden alınmasının ardından yerine Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibi geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturdu ve partiyi "arındıracaklarını" söyledi.

Diğer yandan ise Özel ve ekibi de hızla kurultaya gidilmesini istiyor.

CHP'de yaşanan iç karışıklığa dün bir istifa eklendi.

KİLİS BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İL BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Kilis'te, geçen günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

BİLECEN İÇİN AK PARTİ İDDİASI

Bugüne kadar CHP'den istifa eden birçok belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı.

Bu isimlere şimdi Hakan Bilecen'in ekleneceğini, TV100 ekranlarında Sinan Burhan aktardı.

"AK PARTİ'YE GEÇİŞİ NETLEŞTİ"

Burhan verdiği bilgide, "Bugün istifa eden CHP Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Belediye Başkanı AK Parti'ye katılacak. Konuşuluyordu artık netleşti." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BAŞKANLARIN TERCİHİ AK PARTİ OLUYOR

Hakan Bilecen, AK Parti yolunda...

Bilecen'den önce istifa eden birçok CHP'li belediye başkanı, AK Parti'ye geçti.

CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın bitiminde Köksal'a AK Parti rozetini takmıştı.

Köksal'ın yanı sıra Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinin belediye başkanı Veysel Topçu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

BURCU KÖKSAL 77'NCİ TRANSFER

Köksal ile Topçu, 2024 yerel seçimlerinden bu yana AK Parti'ye katılan 77 ve 78'inci belediye başkanları oldu.

Bugüne kadar 1'i büyükşehir, 44'ü ilçe ve 31'i belde olmak üzere 2024 yerel seçimlerinde başka partilerden veya bağımsız seçilmiş 76 belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı.

ÖZEL'İN KÜFÜRLÜ MESAJLARI AKILLARDA

Genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, daha önce partisinden istifa eden Mesut Özarslan'a küfürlü mesajlar yazmıştı.

Aynı şekilde CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye katılan Burcu Köksal da Özgür Özel'in gece yarısı kendisine beklenmedik mesajlar attığını bunun ayrılık kararında etkili olduğunu söylemişti.

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