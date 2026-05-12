Özgür Özel'den Burcu Köksal'a: Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar, siyaset gündemini hareketlendirdi.

CHP yönetimi Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ederken, parti üyeliği de tedbirli olarak askıya alındı.

Siyaset kulislerinde konuşulan parti değiştirme iddiaları, CHP ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken, CHP yönetiminin aldığı disiplin kararı dikkat çekti.

CHP’DEN KESİN İHRAÇ TALEBİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, Burcu Köksal’ın “parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği” ve “seçmen iradesine zarar verdiği” gerekçeleriyle kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

Tedbirli sevk kararı kapsamında Köksal’ın parti üyeliği de askıya alındı. Parti içindeki sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Burcu Köksal: Özgür Özel burnumdan getirdi

“CHP’DE SİYASET YAPMA İMKANIM KALMADI”

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Barış Yarkadaş’ın aktardığı açıklamalarda, Burcu Köksal’ın, parti içerisinde uzun süredir baskı gördüğünü ifade ettiği belirtildi. Köksal’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği unutmadığını düşündüğünü söylediği öne sürüldü.

Köksal’ın, “CHP’de siyaset yapma imkanım kalmamıştı. Özgür Özel benim burnumdan getirdi.” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

BURCU KÖKSAL: ÖZGÜR ÖZEL BENİ TEHDİT ETTİ

Programda ayrıca, Burcu Köksal’a yönelik olduğu öne sürülen mesaj içerikleri de gündeme geldi. Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre; Köksal, "Özgür Özel'in bana yazdığı 'Kocandan boşan' mesajı, yazdığı mesajların en hafifidir." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: BU TEHDİTSE DANİSKASINI EDİYORUM ULAN

Partisinin grup toplantısında Burcu Köksal'ın 'tehdit' iddiasına yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Burcu Köksal onu tehdit ettiğimi söylüyor. Ona 6 ay önce şunu dedim; 'Şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum.' O laf o.

Bu sefer de dedim ki: 'Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma.' Bu tehditse, daniskasını ediyorum ulan! Daniskasını ediyorum! Bu tehditse, daniskasını ediyorum!"