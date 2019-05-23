Türkiye'nin savunma sanayiine katkısı olacağı düşünülen S-400'ler, kasım ayında Malatya'ya konuşlanacak.

Konunun muhatabı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’lerin sadece savunma özelliğinin olduğunu belirterek, "Ülkemize eğer hava taarruzu veya füze atılırsa, bunlara karşı koruyacak bu sistem. Başka bir işlevi yok, zaten yapamaz. Dolayısıyla bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım." demişti.

MUHALEFET İTİRAZI

Bu açıklamaların ardından muhalefet cephesinden, S-400'lerle ilgili bir itiraz geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini önerdi.

Çeviköz, "Türkiye, S-400 satın alma kararını NATO boyutuyla görmesi gerektiğini anlarsa bu ikilemden çıkmak daha kolay olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz." dedi.

"TARİHİN EN KRİTİK DÖNEMİ"

Meclis'te düzenlediği toplantıda dış politikadaki sıkışıklığın giderek keskinleştiğini, Türkiye'nin önünde çok önemli gündem maddelerinin bulunduğunu dile getiren Çeviköz, ABD ile olan ilişkilerde tarihin en kritik döneminden geçildiğini aktardı.

CHP'den S-400 önerisi: Erteleyin VİDEO

"TÜRKİYE İLE NATO ARASINDA"

S-400'leri alacak olan ülke Türkiye'nin olduğunu ancak tartışmaların ABD ile Rusya arasında sürdüğünü vurgulayan Çeviköz, Türkiye'nin bu konuda öznel durumunu yitirdiğini öne sürdü.

"S-400'LER ERTELENSİN"

Çeviköz, "Türkiye, S-400 satın alma kararını NATO boyutuyla görmesi gerektiğini anlarsa bu ikilemden çıkmak daha kolay olacaktır. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz." dedi.

"SURİYE YÖNETİMİYLE GÖRÜŞÜLMELİ"

Daha sonra konuyu Suriye'ye getiren Çeviköz, en kısa zamanda Dışişleri Bakanı'nın Suriye yönetimiyle görüşmesini ve bu görüşmenin ileride Türkiye ile Suriye ilişkilerinin yüksek düzeyde sağlanmasına zemin oluşturmasını önerdi.

"İSRAİL'DE BÜYÜKELÇİ GÖREVLENDİRİN"

Çeviköz, Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine gelişen dengelerin diplomasi ve uzlaşma yoluyla çözülmesinin doğru olacağını söyleyen Çeviköz, "Türkiye aleyhine olan mevcut durumun değişmesi için Türkiye'nin Şam, Tel Aviv ve Kahire'deki büyükelçileri tekrar göreve gönderilmelidir." dedi.