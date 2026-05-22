CHP’li başkana selam vermediği için ceza yazılan esnaf, o anları anlattı

CHP, her geçen gün yeni hatalarıyla insanların hayatını zorlaştırmaya devam ediyor...

Rüşvetin ve hırsızlığın sarmal haline geldiği CHP’li belediyelerde, selam verme krizi baş gösterdi.

ESNAF ZİYARETİ KAPSAMINDA DÜKKANA GİRDİ

Geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi’nde CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, esnaf ziyareti kapsamında bölgedeki dükkanları ziyaret ediyordu.

Ziyaret için cadde üzerinde bulunan baklavacı dükkanına girdi.

"BİZİ GÖRÜNCE KAÇMAYIN"

Tütüncü dükkana girdiği anda mağazanın müdürü Mehmet Şahin, telefon görüşmesi yaptığı için Tütüncü’nün selamını alamayarak dükkanın arka tarafına geçti.

Bunun üzerine sinirlenen Başkan Tütüncü, “Bizi görünce kaçmayın. Ne yaptık biz size?” diyerek tepki gösterdi.

İNSANLARLA EL SIKIŞMAYA ÇALIŞTI

Tütüncü, dükkanda bulunan insanlarla el sıkışmaya çalışarak hızlıca dükkandan ayrıldı.

Yaşanan olayın ardından Üsküdar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, işletmeye iki kez denetime geldi.

CEZA YAZAMADILAR TEKRAR DENETİME GELDİLER

İlk kontrolde her yeri didik didik arayan ve herhangi bir sorun bulamayan zabıta ekipleri, dükkandan ayrıldı.

Normalde bu kadar kapsamlı bir denetimden sonra bir süre denetim yapılmazken zabıta ekipleri, ilk denetimin ardından tekrar dükkana geldi.

AHŞAP BASAMAK İÇİN CEZA YAZILDI

Zabıta ekipleri, ikinci gelişlerinde her yeri aradı ve ilk denetimde ceza kesmedikleri 'ahşap basamak' gerekçe gösterilerek cezai işlem uyguladı.

Cezai işleme tepki gösteren mağaza müdürü Mehmet Şahin, yapılan cezai işlemin selamı almadığı için uygulandığını öne sürdü.

"ZABITA EKİPLERİ GELİYOR CEZA YAZMAK İÇİN"

Yaşananları anlatan mağazanın müdürü Mehmet Şahin, "Pazartesi günü dolap arızalı olduğu için bir telefon görüşmem vardı. O an görüşürken ziyarete geliyorlar İlçe Başkanı. O anda zaten selam veriyor, buradan arkadaşlarım selamını alıyor. Ben telefonla görüşürken arka tarafa geçiyorum telefonla konuşmam gerektiği olduğu için.

Bu esnada 'Selamını neden almıyorsunuz?' gibisinden arka tarafa geliyor. Hatta 'Bizden niye çekiniyorsunuz?' deyip söylenti yapıyor. Çıkarken de 'Buradaki masaların burada kullanması yanlış' diye ibare kullanıyor.

Sonradan çekip gidiyorlar. İki gün sonra sabahleyin buraya zabıta ekipleri geliyor ceza yazmak için. Yağmurlu olduğu günler biz masaları dışarı çıkarmıyoruz. 'Neden çıkarmadınız?' diye arkadaşı burada uyarıyor. Aradan bir saat geçip tekrar geliyorlar zabıta ekipleri. Bu sefer ellerinde makbuzla geliyorlar ceza kesme adına. Biz masaları çıkarmadık, neye göre ceza kesiyorlar?" dedi.

"PUSU GİBİ BİR ŞEY"

Kesilen cezanın tutarını henüz bilmediğini söyleyen Şahin, "Şu anda daha bilgi gelmedi muhasebe tarafından ama ceza kesilmiş. Giderken selamını almadık diye bence bu uygulamayı yaptı. Uygulanacaksa herkese yapılsın bu uygulama. Ama yapılmayacaksa sadece bize gelip de sabah erken saatlerinde burada dükkanın önünde beklenmesi zabıta tarafından yanlış, hoş bir şey değil bu.

Şu an burada ne bayrağımız var ne de bir görsel dışarıda bir şeyimiz var. Ama yan tarafta bizim rakip firmamız var, onun şu an bayrakları falan hepsi dışarıda ama onlara kimse bir şey yapmıyor. Direkt bize yapılmış bir pusu gibi bir şey de diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Tütüncü'nün ve zabıta ekiplerinin dükkana gelişi, iş yeri kamerası tarafından kaydedildi.