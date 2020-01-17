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CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 TL oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 500 lira olacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 12:11..
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CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 TL oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi öncesinde konuşma yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendi yönetimlerindeki belediyelerde asgari ücretle ilgili konuştu.

"BİZİM EMRİMİZDE DEVLET BÜTÇESİ YOK"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi; "2020 yılı için asgari ücret 2 bin 500 lira olmalıdır dedik. Bunlar 2 bin 300 lira verdiler. Biz bütün belediyelerimizde CHP'li bütün belediyelerde asgari ücreti 2 bin 500 lira yapıyoruz. Biz söz verirken önce vatandaşı düşünüyoruz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye düşünüyoruz. Biz söz verirken herkesin evini geçindirmesini düşünüyoruz. Sizin verdiğiniz sözlerin hiçbirisi yerine gelmiyor. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız. Bizim emrimizde devletin bütçesi yok. Onların elinde devletin bütçesi var. "

Kılıçdaroğlu: Belediyelerimizde asgari ücret net 2500 lira olacak VİDEO

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