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CHP'li İmamoğlu annesiyle görüntüsünü paylaştı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından annesiyle ilgili videosunu paylaştı.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 18:00..
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CHP'li İmamoğlu annesiyle görüntüsünü paylaştı

Yerel seçimlerine kısa bir süre kala CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İNCE'NİN YOLUNDAN GİDİYOR

Ekrem İmamoğlu adaylığının kesinleşmesinin ardından seçim çalışmalarına da başladı.

İlk önce Anıtkabir'i ziyaret eden İmamoğlu, Muharrem İnce'nin yolundan giderek bugün de annesiyle birlikte çekilmiş olan videosunu takipçileriyle paylaştı.

"ONU KORUYUN"

İmamoğlu'nun annesiyle sohbet konusu ise yaş oldu. İmamoğlu'nun annesi, "Benim oğlum daha küçük, onu koruyun" ifadelerini kullandı.

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