CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nden heykel çalıştayı

CHP'de iç krizlerin sonu gelmiyor.

Partinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddialarına ilişkin dava sürerken belediyelerde, yolsuzluk ve rüşvet skandalları patlak veriyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen partinin heykel sevdası bitmek bilmiyor.

Bu defa adresler, Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ni gösterdi.

HEYKEL ÇALIŞTAYI DÜZENLENİYOR

CHP'li Merkezefendi Belediyesi, genç sanatçıların üretimlerini desteklemek iddiası ile bir etkinliği duyurdu.

Bu kapsamda 5-19 Mayıs tarihleri arasında, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde 2. Genç Heykel Çalıştayı düzenlenecek.

NASIL YAPILDIĞINI GÖRECEKLER

Her gün 11.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek çalıştayda, katılımcıların, heykel sanatının üretim sürecine yakından tanıklık etme fırsatı bulacağı vurgulandı.

Yapılan duyuruda, düzenlenen etkinliğin kültürel bağları güçlendireceği belirtildi.

BİR TARAFTA FÜZE DİĞER TARAFTA HEYKEL

Son günlerde Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki yatırımları bütün dünyanın gündemine otururken muhalefete yakın medya ise bu konuda oldukça sessiz.

CHP'li belediyelerin heykel projelerine geniş yer veren basın yayın organları, Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN'ı görmezden geldi.

Dünya basınının manşetlerine taşıdığı proje, muhalefete yakın medyada kendine yer bulamadı.

