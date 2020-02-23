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CHP'li vekil danışmanından kadın delegeye tehdit

Olaysız kongresi bulunmayan CHP'de vekil danışmanı, kadın delegeye "Otur lan yerine sen bir vekille nasıl konuşuyorsun" diyerek tehdit etti

İHA | 23.02.2020 - 09:22..
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CHP'li vekil danışmanından kadın delegeye tehdit

CHP'nin hemen hemen her kongresinde eksik olmayan kavga-dövüş-hakaret dün bir kez daha yaşandı...

Uşak’ta divan başkanlığını CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın yaptığı 37. Olağan İl Kongresi'nde başkanlık için Ali Karaoba ile Erdoğan Atasoy yarıştı.

LİSTE TARTIŞMASI GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Kongre öncesinde, seçime 'çarşaf listeyle mi, blok listeyle mi' gidileceği oylamaya sunuldu.

Seçime delegelerin oy çoğunluğuyla blok listeyle gidilmesi istenirken karara tepki gösteren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım seçime çarşaf listeyle gidilmesi gerektiğini savundu.

CHP'li vekil danışmanından kadın delegeye tehdit


Yalım’ın bu çıkışı salonda itirazlara ve gerginliğe neden oldu. Bazı üyeler Yalım’ın bu çıkışını antidemokratik bulup tepki gösterdi.

DANIŞMANDAN GENÇ KADINA: OTUR LAN YERİNE

Yalım'ın konuşmasının ardından, aday Ali Karaobanın listesinde yer alan ve parti eğitmeni olan Rezzan Çağlar, "Siz kendiniz demokrasiyi uyguluyor musunuz?" diyerek milletvekiline tepkisini dile getirdiği sırada, Yalım'ın danışmanı Mahir Yaşar'ın, "Sen vekil hakkında nasıl böyle konuşursun, otur lan yerine" diyerek Çağlar'a tepki göstermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Yaşar'ın, Çağlar'a sözlü şiddette bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı. Diğer partili üyelerin da dahil olduğu tartışma sonrası ortam gerginleşirken üyelerden bazıları salonu terk etti.

CHP'li vekil danışmanından kadın delegeye tehdit

CHP'li vekil danışmanından kadın delegeye tehdit

CHP'li vekil danışmanından kadın delegeye tehdit

CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası İZLE


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