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CHP'li vekil PKK'lıların oylarına talip oldu

Canlı yayında kimlerin oylarına talip olduklarını açıklayan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu, skandal bir ifade kullandı.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 11:44..
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CHP'li vekil PKK'lıların oylarına talip oldu

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için PKK’nın siyasi uzantısı HPD ile ittifak yapan CHP, vatandaşın tepkisinden çekindiği için bu ittifakı her fırsatta reddediyor.

AÇIK AÇIK SÖYLEYENLER VAR

Ancak bazı CHP'li başkan adayları ve milletvekilleri katıldıkları programlarda sarf ettikleri sözlerle bu ittifakı açık açık haykırıyor.

CHP BARTIN VEKİLİNİN SÖZLERİ

CHP’nin kanalı Halk TV’nin Köln’den yapılan canlı yayına katılan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, emeklilerin, taşeron işçilerin oylarını istedikten sonra PKK’lıların da oylarına talip olduklarını söyledi.

CHP'li vekil PKK'lıların oylarına talip oldu ViDEO

PKK'LI OLSA DA FARK ETMEZ

Bankoğlu, "Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir." dedi.

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