CHP'li vekil mutlak butlan için 'yargıya saygı' dedi: İhraç süreci başlatıldı

Mutlak butlan kararı çıkması halinde Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği 38. Olağan Kurultay iptal edilmiş olacağı için partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesindeki yönetimi hukuken yeniden partinin yönetimine gelmiş olacak.

Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın verdikleri etkin pişmanlık beyanlarında, Özgür Özel'in de aralarında olduğu CHP yöneticileri hakkında dile getirdiği iddiaların mutlak butlan davasını hızlandırabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalım ile Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ifadelerini, mutlak butlan davasıyla doğrudan ilgili olduğunu tespit ederek ilgili istinaf dairesine yolladı.

KILIÇDAROĞLU VİDEO ÇEKTİ

CHP çevrelerinden olası bir mutlak butlan kararına tepki göstermesi yönünde çağrılar yapılan Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "CHP'nin gölgesi haramın sığınağı olamaz" ifadelerini kullanarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.

Mevcut CHP'li 22 milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun videosunu kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu CHP'yi ikiye böldü

"MUTLAK BUTLAN YARGININ KONUSU"

O isimlerden biri olan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin olası bir mutlak butlan kararıyla ilgili sorusuna şöyle cevap verdi:

"Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımızın konusu değil, yargının konusu. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak devletin üç ana erkinden biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyorum.

"YARGI NE KARAR VERİRSE SAYGI DUYULMALI"

"Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir."

Öztürkmen, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyla ilgili de şunları söyledi:

"Ben de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyu paylaşan milletvekillerinden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok."

"İHRAÇ TALEP ETTİK"

Öztürkmen'in açıklamaları CHP'de tepki çekti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Öztürkmen'in açıklamalarının mutlak butlan kararını normalleştirmek olduğunu değerlendirdi.

Emre, Öztürkmen'in kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini açıkladı.