Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu CHP'yi ikiye böldü

CHP'de sular durulmuyor.

Parti içinde her gün yeni bir yolsuzluk vakası patlak veriyor.

Öte yandan parti yönetiminin yaşananlar konusunda tutumu, bazı vekiller tarafından hoş karşılanmıyor.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan skandallara ilişkin bir açıklama da CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yle ilgili son zamanlarda gündeme gelen yolsuzluk iddiaları hakkında konuştu.

"CHP GEREKTİĞİNDE ARINMAYI BİLİR"

CHP yöneticileri isim vermeden eleştiren eski Genel Başkan, şunları kaydetti:

“CHP, bize bir emanettir. Emanete kara çalınamaz.



Bu ulu çınarın gölgesi haramın sığınağı olamaz. Gerektiğinde arınmayı da bilir.



Susmanı ya da başka şeyler söylememi bekleyenler var. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir.”

BAZI VEKİLLER VİDEOYU YENİDEN PAYLAŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu, bazı CHP'li milletvekilleri tarafından yeniden paylaşıldı.

Bu vekiller arasında Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Ali Karaoba, Faik Öztrak, Kadim Durmaz ve İnan Akgün Alp yer aldı.

Ayrıca videoyu yeniden paylaşan vekillerin ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

TEPKİ GÖSTERENLER DE OLDU

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin yanı sıra eleştirenler de oldu.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen bir hesap, konuya ilişkin bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu için "Bu adam için dip yok, koltuk için nereye kadar battığının hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.

"RABBİM HERKESE GÜZEL YAŞLANMAYI NASİP ETSİN"

Bir diğer dikkat çeken tweet de CHP'nin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.

"Rabbim hepimize güzel yaşlanmayı nasip etsin" diyen Başarır'ın paylaşımı, Kılıçdaroğlu'nda gönderme olarak yorumlandı.

İHRAÇ EDİLMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

CHP'ye yakınlığı ile bilinen bir başka hesap ise CHP yönetimine çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'nun partiden ihracı için süreç başlatılmasını istedi.

Söz konusu hesap paylaşımında "CHP yönetiminin disiplin süreçlerini işletmediği her dakika 2023 seçimlerinde vekil olmuş, ideolojisiz siyaset esnaflarına cesaret veriyor. Bu da Kılıçdaroğlu destekçisi vekil sayısını artırıyor. Artık metaforları, manidar anlatımları bırakmak gerekir." ifadelerine yer verdi.