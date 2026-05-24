CHP'li vekiller Atatürk portresini yere attı, polis kaldırdı

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ortalık karıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devraldığını tebliğ etmek için genel merkeze gelenler, barikatlarla karşılandı.

Ortalık savaş alanına dönerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyeti’ne ikinci bir dilekçe verdiğini açıkladı.

VALİLİKTEN EMNİYET'E TAHLİYE TALİMATI

Ayrıca Ankara Valiliği de yaptığı basın açıklamasında, CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu yönetimine teslimi için Emniyet'e talimat verildiğini duyurdu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bunun akabinde de polis ekipleri, genel merkeze girdi.

Genel merkeze gelen ve arka kapıyı kırarak içeri giren ekiplere, çok sayıda yabancı madde atıldı.

POLİS ATATÜRK PORTRESİNİ YERDE BIRAKMADI

Bazı partililer, kargaşa sırasında Atatürk portresini yere bıraktı.

O anlarda polis ekiplerinin, Atatürk portresini yerden alarak genel merkeze götürdükleri görüldü.