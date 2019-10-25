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CHP'li Veli Ağbaba, Meclis kürsüsünden bela okudu

Peş peşe gelen beddualardan sonra CHP sıralarından 'Amin' sesleri yükseldi.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 17:53..
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CHP'li Veli Ağbaba, Meclis kürsüsünden bela okudu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Oldukça sinirli olduğu görülen CHP'li vekil, konuşması sırasında sık sık beddua etti.

CHP SIRALARINDA AMİN SESLERİ

Ağbaba, konuşmasında “Teröristin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin…” dedikten sonra Genel Kurul’da bulunan milletvekillerinden “Amin” sesi yükseldi.

CHP'li vekil, “Amin demeye devam edin” dedikten sonra şu ifadeleri kullandı: “Tacizci, tecavüzcü, MİT’in ve emniyetin kırmızı bültenle aradığı Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkarların da Allah belasını versin.”

CHP'li Veli Ağbaba, Meclis kürsüsünden bela okudu

CHP'li Veli Ağbaba, Meclis kürsüsünden bela okudu VİDEO

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