CHP'nin Adalar Belediye Başkanı adayı: Erdem Gül

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün gazetecilere 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını anlatırken, Adalar Belediye Başkanlığı için aday gösterilecek ismi de açıkladı.
ADALAR BELEDİYESİ İÇİN ERDEM GÜL
CHP lideri, Adalar Belediye Başkanlığı'na gazeteci Erdem Gül'ün aday gösterileceğini söyledi.
CUMHURİYET'İN ANKARA TEMSİLCİSİYDİ
Erdem Gül, Cumhuriyet gazetesinin PKK'nın sözcülüğünü yaptığı, FETÖ'nün servis ettiği belgeleri haberleştirdiği dönemde Ankara temsilcisiydi.
Gazetenin, "Atatürk ilkeleri çizgisine geri döndüğünü" açıklamasının ardından ise işine son verildi.