CHP'nin Adalar Belediye Başkanı adayı: Erdem Gül

İmar barışında 10 milyar 350 milyon yatırıldı

1 Öğretmenden böbrek nakli yapılan Berk'e evde eğitim Antalya'da bir yaşındayken babasından böbrek nakli yapılan ve enfeksiyon riski bulunan 7 yaşındaki Berk'in öğretmenleri, eğitiminden eksik kalmaması için evine gidiyor.

2 TSK Cerablus'a çıkarma yapıyor TSK'ya bağlı çok sayıda zırhlı araç, tank ve obüs El Bab sınırlarından Cerablus'a geçiş yaptı. Konvoy'un Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için sevk edildiği belirtiliyor.

3 Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit Papağana işkence ettiği gerekçesiyle akıl hastanesinde tedavi altına alınan Murat Özdemir'in 9 Aralık'ta yaptığı canlı yayında Acun Ilıcalı'yı "Aklın varsa içeride öldür beni" dediği ortaya çıktı.

4 K.Irak'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü TSK, Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

5 Arabasına F-4 jet motoru taktı Smart marka arabasının yavaş hızından bunalan bir Amerikalı sürücü, jet motorunu aracına monte ederek saatte 354 kilometre hıza kadar ulaşmayı başardı.

6 Cezaevi firarisi Marmaris’te yakalandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde polislerin yaptığı kimlik kontrolünde cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir şahıs yakalandı.