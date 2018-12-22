taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3189
Euro
6.0474
Altın
1255.96
Borsa
91860.75
Gram Altın
214.834

CHP'nin Adalar Belediye Başkanı adayı: Erdem Gül

Geçtiğimiz aylarda yayın çizgisini değiştiren Cumhuriyet gazetesinden kovulan Erdem Gül, Adalar Belediye Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında olan isim haline geldi.

Haber Merkezi | 22.12.2018 - 12:42..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün gazetecilere 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını anlatırken, Adalar Belediye Başkanlığı için aday gösterilecek ismi de açıkladı.

ADALAR BELEDİYESİ İÇİN ERDEM GÜL

CHP lideri, Adalar Belediye Başkanlığı'na gazeteci Erdem Gül'ün aday gösterileceğini söyledi.

CUMHURİYET'İN ANKARA TEMSİLCİSİYDİ

Erdem Gül, Cumhuriyet gazetesinin PKK'nın sözcülüğünü yaptığı, FETÖ'nün servis ettiği belgeleri haberleştirdiği dönemde Ankara temsilcisiydi.

Gazetenin, "Atatürk ilkeleri çizgisine geri döndüğünü" açıklamasının ardından ise işine son verildi.

CHP'nin Adalar Belediye Başkanı adayı: Erdem Gül

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleymancıların yurdundaki tecavüz davası başladı

Süleymancıların yurdundaki tecavüz davası başladı

302
Eşinin ve 5 aylık bebeğinin boğazını kesti

Eşinin ve 5 aylık bebeğinin boğazını kesti

57
Müjdat Gezen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler

Müjdat Gezen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler

493
Mazhar Alanson: Şehitlerimiz papağan kadar konuşulmuyor

Mazhar Alanson: Şehitlerimiz papağan kadar konuşulmuyor

316
Şener kendini överken Meclis şaşkınlıkla dinledi

Şener kendini överken Meclis şaşkınlıkla dinledi

176
Eş cinayeti sanığı: 'Seni boynuzluyorum' dedi

Eş cinayeti sanığı: 'Seni boynuzluyorum' dedi

127
Netanyahu'dan Trump'a: Suriye'den çekilmeyin

Netanyahu'dan Trump'a: Suriye'den çekilmeyin

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir