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CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

DSP'den gelen sert eleştirilere yanıt veren CHP kanadı, "Ecevit ve Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

DHA | 04.03.2019 - 09:44..
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CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Altınkum Pazarı’nda partililere seslendi.

"DSP BAŞKANI ERDOĞAN'A GÖZ KIRPAN ADAM"

Konuşmasında DSP’ye geçenler ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a da yüklenen Özel, "Şimdi birileri çıkmış, saray rejimi oradayken, Tayyip Erdoğan hepimizin anasını ağlatırken, ‘Beni listeye koymadılar. Beni başka bir yerden teşvik ettiler’, adı sol olan ama son dönemde sarayın tedarikçisi, sarayın imdat butonu haline dönüşmüş olan bir siyasi partiden aday oluyorlar. Açık söyleyeyim. Bugünkü DSP’nin Genel Başkanı sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan, referandumdan, seçimden önce ‘İttifak yaparsa biz varız’ diye Tayyip Erdoğan’a göz kırpan o kişi, hem Bülent Ecevit’in, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kemiklerini sızlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

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