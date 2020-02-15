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CHP'nin İş Bankası hisseleri Erdoğan'a soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleriyle ilgili "Vakit kaybına tahammülümüz yok" dedi.

AA | 15.02.2020 - 18:30..
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CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi için hazırlanan taslak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Konunun gündeme gelmesi üzerine CHP'den jet bir yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hisselerin Hazine'ye devredilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir değerlendirme geldi.

"FAZLA GECİKTİRMEYE NİYETİMİZ YOK"

Pakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "İş Bankası’ndaki CHP hisseleri ile alakalı olarak son dönemde çalışma gündemde. Bu çalışma ne durumda?" sorusunu cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konu ile ilgili şu anda çalışmaları birinci derecede Nurettin Canikli bey yürüyor. Bu hafta MKYK toplantısında bizlere bir sunum da yaptı. Dedik ki bu işi biraz daha olgunlaştıralım ve olgunlaştırmanın ötesinde bir de hukuki işlerle ilgili bir kurul kuralım. Hukukçu arkadaşlarımızla beraber de bu çalışmanın manası ile hukuki bir zemine oturtalım dedik. Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesinide kendilerinden alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

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