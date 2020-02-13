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CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri, Hazine'ye devredilecek.

Haber Merkezi | 13.02.2020 - 11:48..
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CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek

Uzun zamandır tartışma konusu olan “İş Bankası'ndaki yüzde 28’lik Atatürk hisselerinin yönetiminin CHP’den alınarak hazineye devredilmesi” konusunda, somut adımlar atılıyor.

AK Parti’nin son MKYK toplantısında, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri gündeme tekrar gelmişti.

AK Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, devire ilişkin hazırladığı taslak konusunda sunum yaptı.

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek

ATATÜRK’ÜN VASİYETİ PAYLAŞILDI

Canikli’nin sunumu sırasında, Atatürk’ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti ile CHP hisseleriyle ilgili Menderes dönemindeki tartışmalara ilişkin Meclis tutanakları ekrana yansıtıldı.

Sunumda, Siyasi Partiler Yasası’na göre partilerin bu şekilde mal varlığının olamayacağı savunulurken, CHP’nin bu hisseler üzerinden taşınır ve taşınmazlarının, hatta zeytinliğinin bile bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

CHP'NİN ÜYELİKLERİ SONLANDIRILACAK

Taslağa göre CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri Hazine’ye devredilirken, CHP’nin bankadaki yönetim kurulu üyelikleri de sonlandırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hisse devri yöntemine ilişkin farklı görüşlerin dillendirildiği toplantıda, Canikli’ye, “Tekrar çalışın ve bir an önce getirin.” talimatını verdi.

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