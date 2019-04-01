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CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları zafer ilan etti

Önce Ekrem İmamoğlu sonra Mansur Yavaş, sosyal medya profillerini büyükşehir belediye başkanı olarak değiştirdi.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 12:31..
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CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları zafer ilan etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş ile 31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonuca ulaştı.

Sonuçlar resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak.

PROFİLLERİ DEĞİŞTİRDİLER

Ancak CHP adayı Ekrem İmamoğlu, galibiyetini ilan ettikten sonra sosyal medya hesabından kendi profilindeki 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı' ifadesini 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak değiştirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesinin ardından Mansur Yavaş da profilini değiştirdi.

CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları zafer ilan etti

CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları zafer ilan etti

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