taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2419
Euro
7.0233
Altın
1284.6
Borsa
88747.89
Gram Altın
257.643

CHP’nin reklamcısından sevinmeyin uyarısı

İBB Başkanlığı seçim sonuçlarının iptal edilmesinden sonra, CHP'nin reklamcısından uyarı geldi.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 18:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
CHP’nin reklamcısından sevinmeyin uyarısı

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından başlayan süreçle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel seçim kampanyasının mimarı Ateş İlyas Başsoy’dan parti üyelerine önemli bir uyarı geldi.

"HER ŞEY ZOR OLACAK"

“Her şey Çok Zor Olacak” başlığıyla mesaj paylaşan Ateş İlyas Başsoy, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen esprili dayanışma mesajlarının abartılmasını eleştirdi.

Bu durumu bir an önce sonlandırmak gerektiğini vurgulayan Başsoy, “makara yarıştırma zamanı değil” ifadelerini kullandı.

CHP’nin reklamcısından sevinmeyin uyarısı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te Ramazan ayı tartışması

Meclis'te Ramazan ayı tartışması

821
MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

785
TÜRGEV hack'lendi

TÜRGEV hack'lendi

266
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

526
Sokak ortasında kime oy vereceksin tartışması

Sokak ortasında kime oy vereceksin tartışması

401
AK Parti YSK temsilcisinin sanatçılara tepkisi

AK Parti YSK temsilcisinin sanatçılara tepkisi

574
HDP, AK Parti'ye oy verebileceğini açıkladı

HDP, AK Parti'ye oy verebileceğini açıkladı

463
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir