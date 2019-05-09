CHP’nin reklamcısından sevinmeyin uyarısı

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından başlayan süreçle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel seçim kampanyasının mimarı Ateş İlyas Başsoy’dan parti üyelerine önemli bir uyarı geldi.

"HER ŞEY ZOR OLACAK"

“Her şey Çok Zor Olacak” başlığıyla mesaj paylaşan Ateş İlyas Başsoy, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen esprili dayanışma mesajlarının abartılmasını eleştirdi.

Bu durumu bir an önce sonlandırmak gerektiğini vurgulayan Başsoy, “makara yarıştırma zamanı değil” ifadelerini kullandı.