CHP'ye göre Türkiye Libya ile anlaşarak çizgiyi aştı

Türkiye, Doğu Akdeniz'de gelen tüm tehditlere rağmen Libya ile mutabakata vardı ve bölgedeki dengeleri değiştirdi.

Türkiye olmadan yapılan planlar, askeri mutabakat ile tamamen çöktü.

Yunanistan, Mısır ve İsrail; Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmalara tepki gösterdi.

"ÇİZGİYİ AŞMAK OLDU"

Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakata bir tepki de CHP'den yükseldi.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Euronews için kaleme aldığı yazıda, "Bu mutabakat zaptını, Güvenlik ve Askeri İşbirliği konusunda Libya ile varılan bir başka mutabakat zaptıyla birleştirmek ise çizgiyi aşmak oldu.

"SAVAŞIN BİR TARAFI OLDU"

Türkiye şimdi yeni bir ikilemle karşı karşıya; bir yanda Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan deniz haklarını güvence altına almak isterken, diğer yandan Libya’daki iç savaşın, belki de bölgedeki bir başka vekalet savaşının bir tarafı olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Sanki 2011 yılından beri tarafı olduğu Suriye’deki vekalet savaşı yeterince maliyet doğurmamış gibi..." ifadelerini kullandı.

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