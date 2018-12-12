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CIA Direktöründen Temsilciler Meclisine Kaşıkçı brifingi

CIA Direktörü Haspel'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda ABD Temsilciler Meclisi'ne brifing vereceği bildirildi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 09:05..
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Senato'nun ardından gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin elindeki istihbarat bilgilerini, bugün kapalı bir oturumda, Temsilciler Meclisi'nin önde gelen isimleri ile paylaşacağı iddia edildi.

İddianın kaynağı ise ABD'nin NBC televizyonu.

HASPEL'DEN BRİFİNG

Haspel'in, geçen hafta Senato'da verdiği brifingden sonra senatörlerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Kaşıkçı cinayetini azımsamakla suçladığı hatırlatılan haberde, benzer bir brifingin Temsilciler Meclisine de yapılmasının Trump üzerinde Kaşıkçı konusunda baskıyı artıracağına dikkat çekildi.

CIA direktörünün, Temsilciler Meclisi'ne vereceği brifing öncesinde Amerikan istihbarat yetkililerinin Kaşıkçı cinayeti konusunda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ni bilgilendirdiği ifade edildi.

Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklar, perşembe günü ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı James Mattis'in, tıpkı Senato'da yaptıkları gibi kapalı bir oturumda, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Temsilciler Meclisi'ni bilgilendireceğini iddia etti.

STRATEJİK BİLGİ PAYLAŞIMI

NBC televizyonu ayrıca Senato kaynaklarına dayandırdığı haberinde, geçen hafta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türkiye'nin elindeki bilgileri ve Türk makamlarının yürüttüğü soruşturmaya dair bilgileri bir grup senatörle paylaştığını iddia etti.

Fidan'ın, Kaşıkçı cinayetine ait ses kaydını da senatörlerle paylaşıp paylaşmadığının bilinmediği ifade edilen haberde, "Türkiye konsoloslukta olanlara ilgili elindeki bilgileri stratejik bir şekilde parça parça paylaşarak Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen bir ölüm timi tarafından öldürüldüğünü kabul etmek durumunda kalmadan önce konsolosluktan canlı ayrıldığına dair kamuya sunduğu iddialarının da önünü kesti." ifadeleri kullanıldı.

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