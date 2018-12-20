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Çiçek üreticileri işçi bulamamaktan şikayetçi

Türkiye’nin kesme çiçek üretimininde ilk sıralarda yer alan İzmir'in Menderes ilçesindeki üreticiler, günlük 200 lira ücret vermelerine rağmen seralarda çalışacak işçi bulamıyor.

İHA | 20.12.2018 - 15:59..
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Gül, karanfil başta olmak üzere, çeşitli türlerde bin 200 dönüm alanda üretim gerçekleşen ilçede; kadınlara 100 lira erkeklere ise 150-200 lira arası yevmiye veriliyor. Bu ücretlere rağmen, üreticiler çalışacak işçi bulamıyor. Bu durumun, kesme çiçek üretimini de olumsuz etkilediğini belirten üreticiler, aynı zamanda ihracata da zarar verdiğini ifade ediyor.

"ÇALIŞACAK ADAM BULAMIYORUM"

Bin 200 dönümlük alanda, çeşitli türlerde kesme çiçek üretimi yaptıklarını ve ekim ayında budama işlemi sırasında ancak hatırla işçi bulabildiklerini belirten Bekir Serdaş isimli bir üretici, erkeklere 200 lira, kadınlara da 100 lira ücret verdikleri halde ihtiyaç duydukları sayıda işçi çalıştıramadıklarını söyledi.

Çalışmaya başlayan bazı kişilerin ise 3-5 gün gibi kısa bir süre sonra işten ayrıldıklarını anlattı. Serdaş, "Normal dönemde kadınlara 100 lira, erkeklere 150-200 lira arası ücret veriyoruz. Ben de iş var fakat çalışacak adam bulamıyorum" dedi.

Çiçek üreticileri işçi bulamamaktan şikayetçi

"ÜRÜNÜMÜZÜN KIYMETİNİ BİLELİM"

İthal çiçek konusuna da değinen Serdaş, Menderes bölgesinin Türkiye'de kesme çiçek üretiminde yüzde 70’lik paya sahip olduğunu belirterek, "İnsanlarımız ithal çiçeğe itibar etmesin. Biz Menderes'te yeterli kaliteye ve üretime sahibiz. Vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak üretimimiz var. Ürünlerimiz ithal çiçek kalitesindedir. Hollanda veya diğer ülkelerdeki çiçeklerle aynı kaliteye sahip. Ürünümüzün kıymetini bilelim" diye konuştu.

Çiçek üreticileri işçi bulamamaktan şikayetçi

Çiçek üreticileri işçi bulamamaktan şikayetçi

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