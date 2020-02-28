taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2431
Euro
6.8675
Altın
1625.33
Borsa
103580.58
Gram Altın
325.673
Bitcoin
54834.34

Çift katlı konteyner evler depremzedelere teslim ediliyor

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından ikincisi de tamamlanan ve çift katlı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezi evlerinin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı.

İHA | 28.02.2020 - 10:34..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

24 Ocak’ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8’lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Depremde evleri zarar gören ve çadır kentlerde kalan aileler için 5 noktada yapılması planlanan konteyner kentlerden oluşan geçici barınma merkezinin ikincisi de bitirildi.

Çift katlı konteyner evler depremzedelere teslim ediliyor

ÇİFT KATLI KONTEYNER EVLER

Doğukent Mahallesi'ndeki 900 ailenin kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezinin geçtiğimiz hafta hizmete girmesinin ardından, Kırklar Mahallesi'ndeki de tamamlandı. Kırklar Mahallesi’nde kurulumu tamamlan 456 ailenin kalacağı çift katlı konteyner evlerin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı.

Çift katlı konteyner evler depremzedelere teslim ediliyor

40 AİLE ANAHTARLARINI ALDI

İlk aşamada 40 aile geçici evlerinin anahtarlarını aldı. Aileler, konteyner evleri gezerek yetkililerden bilgi alırken, bugünden itibaren yerleşmeye başlayacakları kaydedildi.

Çift katlı konteyner evler depremzedelere teslim ediliyor

"EVLER GÜZEL AMA KÜÇÜK"

Anahtarları teslim edilen çift katlı konteyner evlerini inceleyen depremzedelerden Zeynep Bilici, “Biz 4 çocuk, eşim ve ben 6 kişilik aileyiz. Konteyner evler güzel, beğendik ama bize biraz küçük. Biran önce kendi evlerimizin yapılmasını istiyoruz."dedi.

Çift katlı konteyner evler depremzedelere teslim ediliyor

Çift katlı konteyner evler depremzedelere teslim ediliyor

Çift katlı konteyner evler depremzedelere teslim ediliyor

İlginizi Çekebilir
Van'da sağ yakalanan teröriste ait malzemeler
Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu sağ yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen malzemeler sergilendi.
İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı
İran'da 4 milletvekilinde daha yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler harekete geçti
Türkiye'nin göçmenleri durdurmama kararı alması üzerine Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca göçmen, Edirne'de bulunan sınıra doğru akın ediyor.
Mülteci akınının başlaması Yunanistan’ı paniğe soktu
Bölgede barışı sağlamak için bulunan askerlerimizin alçak saldırılarda şehit edilmesinin ardından Avrupa’yla sınır kapılarını açarak mültecileri bırakan Türkiye, Yunan medyasında korku yarattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
1388
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
1452
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye şehitlerine ağlıyor
1100
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
736
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
342
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
957
ABD: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız
ABD: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız
346
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir