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Çiftlik Bank'ın sahibi Aydın INTERPOL'ün listesinde

Çiftlik Bank'ın firari sahibi Mehmet Aydın'ın, INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edildiği bildirildi.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 16:22..
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Çiftlik Bank'ın sahibi Aydın INTERPOL'ün listesinde

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, "Çiftlik Bank" adıyla kurduğu sistemle çok sayıda kişiyi dolandıran ve daha sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın, INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için girişimde bulundu.

AYNI LİSTEDE FATİH AYDIN DA VAR

Yürütülen çalışmaların sonucunda Aydın, söz konusu listeye dahil edildi. INTERPOL'ün sisteminde Aydın'ın bilgilerinin yanı sıra fotoğrafları da yer aldı.

Aynı listeye, ilgili soruşturma kapsamında zanlının aranan ağabeyi Fatih Aydın da dahil edildi.

1 MİLYAR 139 BİN LİRA TOPLAMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016'dan bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edilmişti.

Çiftlik Bank'ın sahibi Aydın INTERPOL'ün listesinde

Çiftlik Bank'ın sahibi Aydın INTERPOL'ün listesinde

Çiftlik Bank'ın sahibi Aydın INTERPOL'ün listesinde

Çiftlik Bank'ın sahibi Aydın INTERPOL'ün listesinde

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