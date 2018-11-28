Çiğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil 30 kilo vermiş

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 12 yıllık partneri Çiğdem Tunç, 2. Sayfa programına konuk oldu. Tunç, ünlü şovmenin sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

İşte Tunç'un açıklamaları...

"3 gün önce hastanedeydim. İlk eşi Muhsine Hanım, Sezin, Erkan Abi (Erkan Yolaç) oradaydı…'Ustası kardeşini mi bekliyor?' dedim.





"ÇOK KÖTÜ"

12 yıl bu adamla beraberdim. O benim silah arkadaşım. Benim Mehmet Ali'yi bir dakika olsun görüp, 'Kalk hadi' demem lazım. Muhsine, Mehmet Ali'nin 30 kilo verdiğini söylüyor. Sezin 'çok kötü' dedi. Bunca gündür uyutulan bir hasta. Tabii ki kilo verir. Damar yoluyla besleniyor. Kilo kaybedilir, geri alınır. Yerler, iyi bakılırlar, fizik tedaviler şunlar bunlar toparlarla.

Geçen gün hastanenin lobisinden çıkarken 'O bu hastaneden yürüye yürüye çıkacak tamam mı lan?' dedim. İnsanlar 'deli' demiştir, belki de 'Çiğdem Tunç değildir bu' diye düşünmüştür..