Çimento ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 54 arttı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Türk çimento sektöründe 2020 Mart ayı ihracat verileri ile 2020 yılı Ocak ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

TÜRK ÇİMENTO ÜRETİCİSİ, AVRUPA'NIN BİRİNCİSİ

Bu verilere göre Avrupa’nın birinci, dünyanın altıncı büyük üreticisi Türk çimento sektörünün üretimi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31’lik artışla, 3.6 milyon tona çıktı.

YILIN İLK AYINDA ÇİMENTO İÇ SATIŞLARI 2,5 MİLYON TON OLDU

Yılın ilk ayında çimento sektörünün iç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8’lik artışla 2,5 milyon tona yükseldi.

İLK ÜÇ AY İHRACAT GELİRİ 276 MİLYON DOLAR

Sektörün toplam ihracatı ise yılın ilk üç ayında miktar olarak yüzde 54 oranında artarken, ihracat geliri yüzde 33 artışla 276 milyon dolar oldu. Yine aynı dönemde çimento ihracatı yüzde 57,1 artarak 3.8 milyon ton, klinker ihracatı ise yüzde 51 artarak 4.2 milyon ton olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK MİKTARDA İHRACAT ABD VE GANA'YA YAPILDI

Çimento ve klinker ihracatı miktar bazında en çok ihracat yapılan ilk iki ülke ABD ve Gana oldu.

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE SATIŞLARIN AZALACAĞI BEKLENİYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Türk çimento sektörü, yaklaşık yüzde 30 daralma yaşadığı 2019 yılından sonra 2020 yılına umutlu başladı. 2020 Ocak ayında iç satışlardaki küçülme sona ererken, mart ayında ihracatta artış yaşandı. Ancak yılın ilk aylarından itibaren tüm dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle önümüzdeki dönemde satışların azalacağı tahmin ediliyor.” şeklinde konuştu.