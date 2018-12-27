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Çin, ABD donanmasının bilgilerini ele geçirdi

Çin, Amerika donanmasının sisteminine gizlice girerek, denizcilerin bilgilerini çaldı.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 11:42..
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ABD Adalet Bakanlığı, 2006 - 2018 yılları arasında ABD bilgisayar sistemlerini hacklemekle suçlanan iki Çinli ajan aleyhindeki suçlamaları açıkladı. Bu ajanların hedefinde ise Amerika donanması var.

VERİLER ÇALINDI

En az 100 bin denizcinin sosyal güvenlik numaraları, isimleri ve telefon numaraları dahil olmak üzere, kişisel olarak tanımlanabilir bütün bilgilerin, bu ajanlar tarafından çalındığı belirtildi. Casuslar, 12 eyalette bulunan ticari ve savunma teknolojisi şirketlerine ve ABD devlet kurumlarına ait en az 90 bilgisayara saldırı gerçekleştirerek bilgileri çaldı.

AMAÇ: TEKNOLOJİK PLANLAR

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı, bu ajanların Çinli bir hacker grubuna üye olduklarını açıkladı ve bu ajanların amacının, Amerika'nın teknolojik planlarını çalmak ve teknolojik sırları ele geçirmek olduğunu belirtti.

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